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Фотографии: культурные объекты Украины значительно пострадали за два года войны

Преображенский собор Одессы, Украина, осмотрен на предмет повреждений после ракетных ударов России. 23 июля 2023 г.
Преображенский собор Одессы, Украина, осмотрен на предмет повреждений после ракетных ударов России. 23 июля 2023 г. Авторское право Copyright 2023 The AP. All rights reserved/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Наталия Любченкова
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Сотни украинских культурных объектов, от церквей до музеев, пострадали от войны. Эти фотографии демонстрируют разрушительное воздействие российского вторжения на культурное наследие Украины.

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С тех пор как 24 февраля 2022 года Россия начала войну против Украины, многочисленные культурные объекты по всей стране получили повреждения. 

По состоянию на 7 февраля 2024 года ЮНЕСКО подтвердила ущерб, нанесенный 342 объектам, что свидетельствует о продолжающемся воздействии войны на культурное наследие страны. Среди них 127 религиозных объектов, 150 зданий, представляющих исторический и художественный интерес, 31 музей, 19 памятников, 14 библиотек и 1 архив.

Фотографии играют важную роль в отражении влияния войны на богатое культурное наследие страны и помогают представить масштабы утраченного.

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Донецкая область на востоке Украины имеет мрачную репутацию одного из регионов, наиболее сильно пострадавших от войны, о чем свидетельствует список поврежденных объектов ЮНЕСКО. На восточном фронте идут интенсивные боевые действия с момента начала войны в 2014 году. Многие города и села были сровнены с землей.

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Среди них — Мариуполь, который подвергся масштабным разрушениям на ранних этапах российской агрессии против Украины. Город пережил длительную осаду российскими войсками, что привело к большим жертвам среди гражданского населения и повсеместному разрушению инфраструктуры и культурного наследия. Сегодня он по-прежнему незаконно оккупирован Россией.

Драмтеатр Мариуполя до и после бомбардировки российской армией. Фото: Natalia Liubchenkova/Euronews, Alexei Alexandrov/AP Photo

Украинское культурное наследие не только уничтожается во время преднамеренных атак или боевых действий, но и вывозится российскими войсками. По состоянию на начало 2024 года Россия незаконно вывезла более 480 000 произведений искусства, сообщили The Economist в Министерстве культуры Украины.

В частности, только из Херсонского музея во время оккупации города было похищено 28 000 произведений искусства, что свидетельствует о систематическом уничтожении культурных ценностей.

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