Сотни украинских культурных объектов, от церквей до музеев, пострадали от войны. Эти фотографии демонстрируют разрушительное воздействие российского вторжения на культурное наследие Украины.

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С тех пор как 24 февраля 2022 года Россия начала войну против Украины, многочисленные культурные объекты по всей стране получили повреждения.

По состоянию на 7 февраля 2024 года ЮНЕСКО подтвердила ущерб, нанесенный 342 объектам, что свидетельствует о продолжающемся воздействии войны на культурное наследие страны. Среди них 127 религиозных объектов, 150 зданий, представляющих исторический и художественный интерес, 31 музей, 19 памятников, 14 библиотек и 1 архив.

Фотографии играют важную роль в отражении влияния войны на богатое культурное наследие страны и помогают представить масштабы утраченного.

Донецкая область на востоке Украины имеет мрачную репутацию одного из регионов, наиболее сильно пострадавших от войны, о чем свидетельствует список поврежденных объектов ЮНЕСКО. На восточном фронте идут интенсивные боевые действия с момента начала войны в 2014 году. Многие города и села были сровнены с землей.

Среди них — Мариуполь, который подвергся масштабным разрушениям на ранних этапах российской агрессии против Украины. Город пережил длительную осаду российскими войсками, что привело к большим жертвам среди гражданского населения и повсеместному разрушению инфраструктуры и культурного наследия. Сегодня он по-прежнему незаконно оккупирован Россией.

Драмтеатр Мариуполя до и после бомбардировки российской армией. Фото: Natalia Liubchenkova/Euronews, Alexei Alexandrov/AP Photo

Украинское культурное наследие не только уничтожается во время преднамеренных атак или боевых действий, но и вывозится российскими войсками. По состоянию на начало 2024 года Россия незаконно вывезла более 480 000 произведений искусства, сообщили The Economist в Министерстве культуры Украины.

В частности, только из Херсонского музея во время оккупации города было похищено 28 000 произведений искусства, что свидетельствует о систематическом уничтожении культурных ценностей.