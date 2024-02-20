Мать Навального просит Путина вернуть тело сына

By Euronews

Мать Алексея Навального просит Владимира Путина отдать тело сына - "чтобы похоронить его по-человечески"

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Мать Алексея Навального обратилась напрямую к Владимиру Путину с просьбой вернуть тело ее сына. Она и соратники российского оппозиционера утверждают, что власти не предоставили никакой информации о его смерти. Людмила Навальная записала обращение к президенту России у ворот тюрьмы, где умер Алексей.

Людмила Навальная, мать Алексея Навального: "За моей спиной находится колония ИК-3 "Полярный волк", где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить".

Несмотря на риск ареста, в разных городах люди продолжают возлагать цветы к мемориалам в честь самого ярого критика Путина. Его вдова, Юлия, ранее пообещала продолжить дело супруга, а также назвать имена тех, кто, по ее словам, убил Алексея Навального.

Во вторник аккаунт Юлии Навальной в социальной сети Х был временно заблокирован. Чем это было вызвано, платформа не объяснила. Тем временем МВД России снова объявило в розыск живущего за границей брата Алексея Навального Олега - "в связи с возбуждением в отношении него нового уголовного дела".

Какого именно, не сообщается. Три года назад он получил год лишения свободы условно - за призывы участвовать в несогласованной акции в условиях пандемии.