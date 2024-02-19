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Пляжный отдых в феврале

Пляжный торговец везет свою повозку на пляж в Остии, недалеко от Рима, 23 августа 2023 года
Пляжный торговец везет свою повозку на пляж в Остии, недалеко от Рима, 23 августа 2023 года Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Необычно высокие для февраля температуры привлекли людей на пляж вокруг Рима

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Ранняя весна с относительно высокими для февраля температурами (от 16 до 18 градусов по Цельсию - обычно в период с января по февраль температура не поднимается выше 12 градусов) привлекла на пляжи вокруг Рима множество людей, как итальянцев, так и иностранных туристов. 

Для купания было недостаточно тепло, но для прогулок по берегу или по морю вполне приемлемо. 

Остия, Фьюмичино, Фреджене, Маккарезе и другие места на северном и южном побережьях столицы были наиболее оживленными.

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