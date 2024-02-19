Пляжный отдых в феврале

Необычно высокие для февраля температуры привлекли людей на пляж вокруг Рима

РЕКЛАМА

Ранняя весна с относительно высокими для февраля температурами (от 16 до 18 градусов по Цельсию - обычно в период с января по февраль температура не поднимается выше 12 градусов) привлекла на пляжи вокруг Рима множество людей, как итальянцев, так и иностранных туристов.

Для купания было недостаточно тепло, но для прогулок по берегу или по морю вполне приемлемо.

Остия, Фьюмичино, Фреджене, Маккарезе и другие места на северном и южном побережьях столицы были наиболее оживленными.