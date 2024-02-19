Save the Children: 10 млн перемещённых детей в 2023 году

Число перемещенных детей в настоящее время во всем мире превышает 50 миллионов – это самый высокий показатель за всю историю, причем с 2010 года этот показатель увеличился более чем вдвое.

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По данным нового доклада Save the Children, в прошлом году более 10 миллионов детей были вынуждены покинуть свои дома в результате 10 крупнейших мировых кризисов.

Это, вероятно, привело к тому, что число детей, перемещенных во всем мире, превысило 50 миллионов, что является самым высоким показателем за всю историю, причем с 2010 года это число увеличилось более чем вдвое.

По оценкам, в прошлом году еще 29 000 детей в день были вновь перемещены внутри своей страны или бежали в другую страну. Больше всего пострадали дети в Судане и Сомали.

Представитель организации заявил, что "перемещенные дети, прежде чем им придётся покинуть всё, что они до этого знали, часто становятся свидетелями насилия или разрушений, которые ни один ребенок никогда не должен видеть". Когда дети теряют свои дома, они теряют почти все: их доступ к здравоохранению, образованию, еде и безопасности".

По состоянию на конец 2023 года доля населения, перемещенного внутри Газы всего за 10 недель, была одной из самых высоких в мире. Эти последние цифры подчеркивают необходимость поддержки детей повсюду.

Им нужны продукты, предметы первой необходимости, а также безопасность, образование, кров, здоровье, место, где можно играть, смеяться и учиться – все, что многие в других местах планеты принимают как должное.