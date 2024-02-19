Япония призывает продолжить помощь Украине

By Euronews

Япония призвала продолжить поддержку Украины и пообещала выделить 97 млн евро на срочные проекты по ее восстановлению

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Япония стремится убедить международное сообщество продолжить поддержку Киева, в то время как некоторые аналитики отмечают усталость западных стран от донорства.

На конференции по восстановлению Украины в Токио японский премьер-министр подчеркнул важность инвестиций в различные отрасли промышленности для будущего развития страны.

Фумио Кисида, премьер-министр Японии: "Хотя ситуация в Украине непростая, содействие восстановлению экономики - это инвестиции в будущее для Украины, Японии и всего мира. Мы хотели бы оказать мощную поддержку, включая совместные усилия с участием государственного и частного секторов".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сегодняшний день началом нового сотрудничества между двумя странами.

Стороны подписали более 50 сделок. Япония пообещала выделить 97 млн евро на разминирование и другие срочные проекты по восстановлению в энергетическом и транспортном секторах Украины.