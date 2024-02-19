Испания: на выборах в Галисии победили консерваторы

By Euronews

На парламентских выборах в автономном сообществе Галисия консервативная Народная партия получила абсолютное большинство. Социалисты потеряли около трети своих мест в законодательном органе.

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Оппозиционная Народная партия Испании по итогам выборов в автономном сообществе Галисия получила абсолютное большинство в парламенте.

Консерваторы обеспечили себе 40 мандатов в 75 местном законодательном органе. Таким образом Народная партия сохранила контроль над регионом, которым она управляет с 2009 года.

Галисийский националистический блок занял второе место - 25 мандатов. На третьем - Социалистическая партия с девятью мандатами. Социалисты потеряли около трети своих мест в парламенте.