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Испания: на выборах в Галисии победили консерваторы

Выборы в Галисии
Выборы в Галисии Авторское право AP TV
By Euronews
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На парламентских выборах в автономном сообществе Галисия консервативная Народная партия получила абсолютное большинство. Социалисты потеряли около трети своих мест в законодательном органе.

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Оппозиционная Народная партия Испании по итогам выборов в автономном сообществе Галисия получила абсолютное большинство в парламенте.

Консерваторы обеспечили себе 40 мандатов в 75 местном законодательном органе. Таким образом Народная партия сохранила контроль над регионом, которым она управляет с 2009 года.

Галисийский националистический блок занял второе место - 25 мандатов. На третьем - Социалистическая партия с девятью мандатами. Социалисты потеряли около трети своих мест в парламенте.

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