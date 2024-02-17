Смерть Алексея Навального подтверждена, семья требует вернуть его тело

By Euronews

В морге Салехарда заявили, что у них нет тела Навального. В СК Салехарда сказали, что причина смерти политика не установлена и будет проведена повторная экспертиза. Кира Ярмыш заявила, что российские власти пытаются замести следы.

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Обновление: в морге Салехарда заявили, что у них нет тела Навального. В СК Салехарда сказали, что причина смерти политика не установлена и будет проведена повторная экспертиза. Кира Ярмыш заявила, что российские власти пытаются замести следы.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть. По ее словам, сотрудник колонии заявил матери политика Людмиле Навальной, что тело ее сына находится в Салехарде.

Кира Ярмыш также записала видео, в котором заявила следующее:

"Сегодня ночью в Салехард вылетели адвокат и мать Алексея, чтобы получить официальное подтверждение смерти. Они приехали к колонии в 11 утра по местному времени, их попросили подождать час.

Они прождали два, после чего к ним вышел сотрудник колонии и заявил, что тело Алексея Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним „исследования“. После этого матери была вручена телеграмма, адресованная ей, где сообщалось о смерти Алексея. Мы продолжаем ждать официального заключения о смерти и выдачи тела. И мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно".

Однако позже Ярмыш написала, что, когда мать Навального и адвокат прибыли к моргу Салехарда, им сказали, что тела Алексея у них в морге нет. Журналист издания Astra дозвонился в бюро судебно-медицинской экспертизы в Салехарде, где также заявили, что у них нет тела Навального.

В Следственном комитете Салехарда сказали адвокату Навального, что причина смерти политика не установлена и будет проведена повторная экспертиза, результаты которой будут известны на следующей неделе. Ярмыш в ответ на это заявила, что российские власти пытаются замести следы.

Между тем, траурные акции в память об Алексее Навальном не прекращаются второй день по всей России. Панихида по Навальному прошла у Соловецкого камня в Санкт-Петербурге. Были задержаны не менее семи человек. Ранее сообщалось о задержании епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко, который собирался провести службу. В итоге, панихиду провел другой священник Апостольской православной церкви, пишет "Бумага".

Всего, по данным "ОВД-Инфо", на акциях памяти Алексея Навального 16 и 17 февраля были задержаны 224 человека. Сообщается, что власти также зачищают от цветов и свечей памятники жертвам репрессий и уничтожают стихийные мемориалы с портретами и цитатами Навального.