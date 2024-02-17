Более ста задержаний на траурных акциях памяти Навального

By Euronews

Больше всего задержаний произошло в Санкт-Петербурге - 64 человека. Известно также о задержаниях в Москве, Краснодаре, Твери, Таганроге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Мурманске, сообщает "ОВД-Инфо".

РЕКЛАМА

Более ста человек, по данным независимого правозащитного портала "ОВД-Инфо", были задержаны в пятницу в различных городах России на траурных мероприятиях в связи со смертью Алексея Навального.

Российские власти заранее предупредили о недопустимости массовых собраний. Несмотря на это, цветы, фотографии и свечи можно было увидеть во многих местах России. В Москве и Санкт-Петербурге, в частности, люди собирались возле памятников, установленных в память жертв советских политических репрессий.

Больше всего задержаний произошло в Санкт-Петербурге - 64 человека. Известно также о задержаниях в Москве, Краснодаре, Твери, Таганроге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Мурманске, сообщает "ОВД-Инфо".

Митинги памяти Алексея Навального прошли в пятницу по всему миру. Люди собирались возле российских посольств и консульств; в основном в европейских странах, США и Канаде, но даже в таких далеких от России государствах как Аргентина, что может быть одним из свидетельств расширяющейся географии последней волны массовой российской эмиграции.