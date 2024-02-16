В Афинах обсудили восстановление Украины

By Euronews

Восстановление Украины станет одним из крупнейших проектов послевоенного развития в Европе. Согласно совместной оценке Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и украинского правительства, реконструкция обойдется примерно в $411 млрд.

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Полномасштабное вторжение России нанесло серьезный ущерб украинской экономике: в стране разрушены целые города и населенные пункты, повреждена энергетическая и другая критически важная инфраструктура.

Евросоюз и Европейский инвестиционный банк предоставили Киеву 70 млрд евро на восстановление страны.

15 февраля дипломаты, политики и бизнесмены обсудили вопросы реконструкции Украины на конференции в Афинах.

_"У нас есть очень важные проекты в транспортном секторе:__железные дороги и восстановление автомобильных дорог._Это важно для экспорта, но также важно, чтобы люди могли передвигаться внутри страны. Иногда новые дороги спасают жизни, потому что людей можно эвакуировать с фронта. У нас есть проекты по водоснабжению, которые также очень важны, потому что инфраструктура водоснабжения сильно повреждена. Кроме того, мы поддерживаем малые и средние предприятия через местные банки", — отметил глава команды Европейского инвестиционного банка по Украине Свен Робен.

Восстановление Украины станет одним из крупнейших проектов послевоенного развития в Европе. Согласно совместной оценке Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и украинского правительства, реконструкция обойдется примерно в $411 млрд.

"Мы благодарны Греции за поддержку и хотели бы также поблагодарить международное сообщество за желание инвестировать в Украину и в будущее международной стабильности", — заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

В самих Афинах заинтересованы в будущем Украины.

"Мы хотим, чтобы Украина была близка к Европе, и, конечно, мы хотим участвовать в восстановлении страны. Мы присутствуем в том, что касается помощи, поддержки политических и экономических сфер, и мы хотим участвовать в восстановлении инфраструктуры Украины", — подчеркнул замглавы МИД Греции Костас Франгояннис.

Реконструкция Украины будет делом не одного поколения. Экстренное вмешательство началось в первые месяцы войны, но работа по восстановлению страны будет столь же масштабной, как и сражения на фронте.