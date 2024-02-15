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Трагедия на чемпионском параде: 1 человек убит, 21 ранен

Канзас, место стрельбы
Канзас, место стрельбы Авторское право Reed Hoffmann/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Глеб Шатуновский
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Трое человек были задержаны после стрельбы на чемпионском параде победителей Супербоула "Канзас Сити Чифс", в результате которой погиб один человек, еще 21 был ранен.

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Один человек погиб, еще 21 был ранен в результате стрельбы на чемпионском параде победителей Супербоула "Канзас Сити Чифс" в Канзасе. Сообщается, что состояние нескольких человек тяжелое. В числе раненых - девять детей, однако медики заверили, что их жизни ничего не угрожает. Местная радиостанция написала, что погибшая - их диджей Лайза Лопес. 

Были задержаны три подозреваемых. Полиция заявила, что начала расследование мотива преступления. 

Инцидент произошел уже в самом конце парада, когда команда еще была на сцене,   перед которой находились тысячи болельщиков. На мероприятии также присутствовали несколько сотен полицейских, пожарных и медиков, которые немедленно оказали первую помощь пострадавшим. 

Команда "Канзас Сити Чифс" опубликовала официальное коммюнике, в котором выразила солидарность с пострадавшими. 

"Мы искренне опечалены бессмысленным актом насилия, произошедшим возле (вокзала) Юнион-Стейшн по завершении сегодняшнего парада", — говорится в заявлении "Чифс".

Звездный тайт-энд команды, бойфренд Тейлор Свифт Трэвис Келси написал в соцсети Х, что "убит горем" из-за произошедшего. 

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