Цветы, шары и сердца: в Европе отметили День святого Валентина

By Euronews

В Европе отпраздновали День святого Валентина. В некоторых странах это сделали особенно креативно.

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День святого Валентина отмечают по всему миру, но в некоторых странах придумали особенно креативные способы ознаменовать праздник любви.

Так на рынке в румынском Бухаресте развесили гигантские красные сердца, с которыми можно было сделать селфи. А в аэропорту города студенты Университета театра и кинематографии показывали туристам спектакли и танцы.

В Азербайджане, где большая часть населения исповедует ислам, День святого Валентина тоже отмечают — но в основном молодежь в столице страны, Баку.

Романтический праздник набирает популярность и в еще одной преимущественно мусульманской стране, Боснии и Герцеговине. Города Сараево и Баня-Лука 14 февраля наполнили маленькие романтические символы — цветы и воздушные шары в форме сердец.

"Я сейчас не влюблена, поэтому сегодня не праздную. Что такое любовь? Любовь — это смысл жизни", — рассказывает одна из местных жительниц.

Смысл жизни не только у людей, но и у лебедей: одна из самок лебедя в болгарском парке Бачиново сейчас в трауре. Её партнер утонул под покрывшим озеро льдом. Смотритель парка, который не смог спасти птицу, говорит, что лебедь ищет своего партнера каждый день и успокаивается, лишь видя свое, похожее на него, отражение в оконном стекле.