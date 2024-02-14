Республиканцы в Палате представителей сместили министра национальной безопасности

By euronews

Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, 214 голосами против 213 проголосовала за импичмент министра национальной безопасности Алехандро Майоркаса. Это первый случай смещения члена кабинета министров США за последние 150 лет.

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Майоркас - глава пограничной службы США в администрации президента-демократа Джо Байдена.

Авторы инициативы обвиняют его в несоблюдении иммиграционных законов США, что, по мнению республиканцев, привело к рекордным потокам мигрантов через американо-мексиканскую границу.

Джо Байден подверг резкой критике республиканцев за этот импичмент, назвав его "трюком": "История не будет благосклонна к республиканцам за их вопиющий акт антиконституционной предвзятости, в котором честный государственный служащий стал мишенью в мелких политических играх".

Теперь вопрос направляется в Сенат, возглавляемый демократами, где он, скорее всего, не пройдёт. Демократы имеют большинство в Сенате США, и для признания Майоркаса виновным и отстранения его от должности за это должны будут проголосовать две трети сенаторов. Чак Шумер, демократический лидер большинства в Сенате, уже заявил, что этот импичмент - "фикция".