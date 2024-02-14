В Канзас-Сити произошла стрельба на праздновании победы в Супербоуле

By Euronews

В Канзас-Сити в американском штате Миссури не менее 10 человек получили ранения в результате стрельбы на праздновании победы футбольной команды "Канзас-Сити Чифс" в Супербоуле.

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В результате стрельбы во время парада в честь Суперкубка Канзас-Сити по меньшей мере десять человек получили ранения. Собравшиеся зрители в панике покидают место мероприятия у вокзала Union Station.

Начальник батальона пожарной службы Майкл Хопкинс сообщил, что пострадали от восьми до десяти человек, но от дальнейших комментариев воздержался.

Полиция сообщила в пресс-релизе, что два человека были задержаны. Болельщиков призвали как можно быстрее покинуть район.

Полиция Канзас-Сити сообщила в соцсети X (Твиттер), что у главного входа на вокзал организованы места встречи — в первую очередь, для того, чтобы найти потерявшихся в панике детей. Полиция также попросила свидетелей стрельбы подойти к углу возле станции "Юнион".

Трагедия произошла во время празднования успеха команды Chiefs — третий титул обладателя Суперкубка за пять сезонов.