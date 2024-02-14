Министр обороны Прабово Субианто лидирует на выборах президента Индонезии

By Euronews

Прабово Субианто может одержать победу в первом туре, отмечают политические аналитики. Согласно опросам общественного мнения, на выборах за него готовы были отдать голоса более половины избирателей.

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В Индонезии подводят итоги президентских выборов, состоявшихся в среду 14 февраля.

Фаворитом считается министр обороны Прабово Субианто. Согласно опросам общественного мнения, он может одержать победу уже в первом туре, так его были готовы поддержать более 50 процентов избирателей.

Бывший губернатор Джакарты Басведан Анис и экс-губернатор Центральной Явы Ганджар Праново пользуются поддержкой лишь 20-23 процентов жителей страны.

Нынешний глава государства Джоко Видодо занимает пост президента уже 10 лет и не может баллотироваться на третий срок.

Выборы в Индонезии, расположенной на 17 тысячах островов, считаются самыми масштабными в мире, правом голоса в стране обладают около 205 миллионов человек.