Греция готовится проголосовать за легализацию однополых браков

В греческом парламенте идут последние обсуждения законопроекта, который позволит однополым парам вступать в официальный брак и усыновлять детей. Депутаты проголосуют по нему в четверг, 15 февраля.

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Ангелос Михаэлидес — гей, который один воспитывает двух дочерей. Их родила ему суррогатная мать из США.

Сейчас 53-летний врач живет в Афинах и надеется, что власти Греции примут законопроект о легализации однополых браков, который сейчас обсуждают в парламенте. По словам мужчины, он изменит жизнь его семьи.

"Как только закон будет принят, я зарегистрирую своих детей в ЗАГСе. Так их будет видеть государство. У них будет номер социального страхования и бесплатное медицинское обслуживание, как у всех детей. Я успокоюсь, мне не придется работать с утра до вечера, чтобы оплачивать их частную школу. Мои дочери смогут посещать государственную школу", — говорит Ангелос Михаэлидес.

Согласно греческому законодательству, у ребенка может не быть отца, но не может не быть матери. Новый законопроект меняет это и позволяет однополым парам усыновлять детей.

Текст составила профессор конституционного права Лина Пападопулу.

"Многие дети растут с двумя отцами или двумя матерями. Дома, на прогулке, на баскетболе, в больнице — рядом с этими детьми две матери. Но государство приходит и забирает у них одну мать, лишает их ее, вычеркивает ее из документов и говорит им, что второй матери у них нет. Но дети знают, что у них есть вторая мама. Поэтому важно, чтобы отныне дети не были лишены второго родителя из-за политики государства", — объясняет она.

Законопроект критикуют ультраправые партии и Греческая православная церковь.

Приняв законопроект, Греция станет 16-й страной Евросоюза, разрешившей однополым парам вступать в официальный брак. Для сообщества ЛГБТИ+ это большая победа и момент, которого они ждали много лет. Самое главное: права детей однополых пар, которые до сегодняшнего дня были почти незаметны для государства, наконец-то будут защищены.