By Euronews

МВД Германии намерено ужесточить меры против распространения правого экстремизма в стране. Об этом заявила глава ведомства Нэнси Фезер, подчеркнув, что намерена использовать "все инструменты правового государства для защиты демократии".

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Власти Германии намерены ужесточить меры, направленные на сдерживание распространения правого экстремизма в стране. Эта тема стала одной из главных в немецком обществе после публикации, в которой рассказывалось о встрече неонацистов, обсуждавших возможность депортации из страны миллионов иммигрантов, в том числе и тех, кто имеет гражданство ФРГ, но - по мнению правых - не интегрировался.

Повышенное внимание вызвал тот факт, что в мероприятии приняли участие члены партии "Альтернатива для Германии", поддержка которой среди немецких избирателей выросла после выборов 2021 года почти в два раза.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что намерена ужесточить контроль над финансовыми потоками правых экстремистов и расширить полномочия правоохранительных органов в плане наблюдения за подозреваемыми в правом экстремизме.

Мы хотим использовать все инструменты правового государства для защиты нашей демократии Нэнси Фезер глава МВД Германии

"Мы хотим разгромить эти правоэкстремистские сети. Мы хотим лишить их доходов, отобрать у них оружие. Мы хотим использовать все инструменты правового государства для защиты нашей демократии", - заявила министр.

Власти Германии отмечают, что число правых экстремистов в стране постоянно растет. В 2022 году их насчитывалось 38 800 человек, при этом 14 000 из них считались потенциально склонными к насилию.

"В последние годы в Германии значительно возросло количество политически мотивированных преступлений. За 10 лет оно увеличилось более чем в два раза", - приводит статистические данные глава Федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх.

С начала года в Германии прошло немало демонстраций против ультраправых. Многие из них состоялись под лозунгом "Мы - брандмауэр", что в переводе с немецкого означает "огнестойкая стена", так называют политику отказа от сотрудничества с правыми популистами.