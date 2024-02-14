Латвия, Литва и Эстония вызвали в МИД российских дипломатов

By Euronews

Накануне "Медиазона" опубликовала список политиков из стран Балтии, которые попали в базу розыска российского МВД. Среди них — премьер-министр Эстонии и министр культуры Литвы.

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Латвия, Литва и Эстония вызвали в свои министерства иностранных дел временных поверенных в делах РФ и представителей российских посольств, которым вручили ноты протеста.

Накануне "Медиазона" опубликовала расследование, основанное на карточках базы розыска российского МВД: выяснилось, что в России объявлены в розыск десятки европейских политиков, в том числе высокопоставленные чиновники из стран Балтии.

"Много лет назад мою бабушку и маму депортировали в Сибирь. До этого, конечно, был ордер на арест. Так что нет ничего удивительного в том, что Россия не изменилась", — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она — единственная глава государства в списке.

Как выяснили журналисты, политиков из стран Балтии объявили в розыск после сноса советских памятников.

"Думаю, это связано с моей работой. Я была тем, кто очень громко говорил о готовности Европы к обороне, я очень громко говорила о помощи Украине, я очень громко говорила о сохранении единства Европейского союза и НАТО. Я думаю, что это не то, что хочет видеть Кремль", — добавила Кая Каллас.

В базу розыска МВД попал и министр культуры Литвы Симонас Кайрис, а также несколько десятков литовских политиков и активистов, имеющих отношение к сносу мемориалов.

"Я рад, что моя работа по демонтажу остатков советизации не осталась незамеченной", — прокомментировал ситуацию глава литовского культурного ведомства.

Власти Латвии потребовали от российского представителя объяснений и обвинили Москву в "вопиющем вмешательстве во внутренние дела" страны.