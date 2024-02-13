Пять лет колонии: Кагарлицкому ужесточили наказание

5 лет колонии вместо штрафа в 600 тысяч - Апелляционный военный суд ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому. Суд таким образом удовлетворил представление гособвинителя на приговор.

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Российский апелляционный суд приговорил известного антивоенного социолога и теоретика марксизма Бориса Кагарлицкого к пяти годам лишения свободы

Суд также постановил взять Кагарлицкого под стражу в зале суда и держать его в СИЗО до тех пор, пока он не начнет отбывать наказание.

Служба безопасности возбудила против Кагарлицкого уголовное дело за публикацию в Интернете о взрыве Крымского моста в 2022 году. С тех пор он находится в предварительном заключении.

Его обвиняют в оправдании терроризма, сам он все обвинения отрицает.