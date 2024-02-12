Предтечино: "нерушимая" деревня на линии фронта

Расположенное в десятке километров от линии фронта в Донецкой области небольшое село Предтечино, попавшее под перекрестный обстрел после украинского контрнаступления на востоке Украины прошлым летом, ещё живёт. Оставшиеся жители полагаются на гуманитарную помощь и храбрость украинской армии.

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Это то, что осталось от села Предтечино в десятке километров от линии фронта в Донецкой области на востоке Украины. Расположенное недалеко от города Бахмута, оно попало под перекрёстный огонь во время украинского контрнаступления прошлым летом.

До войны здесь проживали 150 человек. Большинство их эвакуировались в более безопасные районы, а 20 жителей, несмотря на продолжающуюся войну и тяжёлые условия жизни, решили не покидать родные места.

Александр - один из них. Его дом подвергся сильному обстрелу.

"Слава богу, что меня не было дома, - говорит Александр. - Если бы я был дома, меня бы убило".

Жена Александра в целях безопасности уехала в соседний город. Но он остался и сейчас живёт в двух маленьких комнатах.

"Здесь все было разрушено. Я восстановил все с нуля".

Бывший сварщик, Александр сейчас безработный; еду и предметы первой необходимости ему еженедельно доставляют волонтёры.

"Так живу", - говорит мужчина.

Когда мы вышли из дома, то встретили одного из украинских солдат, которые защищают эту территорию. Он пришёл навестить Александра.

"Иду с позиций, - сказал солдат. - Тяжело.Боевые действия продолжаются. Они пытаются захватить Авдеевку, лезут, лезут. Война – самая тяжелая работа, которая есть в этой жизни. Давайте! А я пошёл продолжать Родине служить. Вам хорошей дороги!"

Александр верит в победу Украины, он уверен, что украинская армия сможет его защитить:

_"Думаю, мы победим и начнём отстраиваться, чтобы все было так же, как и раньше".

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Мы спрашиваем его: "Эта надежда даёт вам силы оставаться здесь? Вы не хотите уезжать, что бы ни случилось?"

"Это моя земля, - отвечает Александр. - Земля моих родителей. Моих дедов и прадедов. Почему я должен куда-то уезжать?Никто бы здесь не остался, если бы не верил в то, что мы победим, что война закончится нашей победой".

Валери Гориа, Euronews:

"Хотя те немногие люди, которые решили остаться в селах, расположенных вблизи линии фронта, уверены в своей армии, ситуация остается напряженной, о чем свидетельствуют взрывы. И украинские военные готовятся к любым попыткам россиян захватить эту территорию".