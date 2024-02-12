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Предтечино: "нерушимая" деревня на линии фронта

Александр, один из 20 жителей села Предтечино, которые остались, несмотря на опасность.
Александр, один из 20 жителей села Предтечино, которые остались, несмотря на опасность. Авторское право Euronews
By Valérie Gauriat
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Расположенное в десятке километров от линии фронта в Донецкой области небольшое село Предтечино, попавшее под перекрестный обстрел после украинского контрнаступления на востоке Украины прошлым летом, ещё живёт. Оставшиеся жители полагаются на гуманитарную помощь и храбрость украинской армии.

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Это то, что осталось от села Предтечино в десятке километров от линии фронта в Донецкой области на востоке Украины. Расположенное недалеко от города Бахмута, оно попало под перекрёстный огонь во время украинского контрнаступления прошлым летом. 

До войны здесь проживали 150 человек. Большинство их эвакуировались в более безопасные районы, а 20 жителей, несмотря на продолжающуюся войну и тяжёлые условия жизни, решили не покидать родные места.

Александр - один из них. Его дом подвергся сильному обстрелу.

"Слава богу, что меня не было дома, - говорит Александр. -  Если бы я был дома, меня бы убило".

Жена Александра в целях безопасности уехала в соседний город. Но он остался и сейчас живёт в двух маленьких комнатах.

"Здесь все было разрушено. Я восстановил все с нуля".

Бывший сварщик, Александр сейчас безработный; еду и предметы первой необходимости ему еженедельно доставляют волонтёры.

"Так живу", - говорит мужчина.

Когда мы вышли из дома, то встретили одного из украинских солдат, которые защищают эту территорию. Он пришёл навестить Александра.

"Иду с позиций, - сказал солдат. - Тяжело.Боевые действия продолжаются. Они пытаются захватить Авдеевку, лезут, лезут. Война – самая тяжелая работа, которая есть в этой жизни. Давайте! А я пошёл продолжать Родине служить. Вам хорошей дороги!"

Александр верит в победу Украины, он уверен, что украинская армия сможет его защитить:

_"Думаю, мы победим и начнём отстраиваться, чтобы все было так же, как и раньше".
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Мы спрашиваем его: "Эта надежда даёт вам  силы оставаться здесь? Вы не хотите уезжать, что бы ни случилось?"

"Это моя земля, - отвечает Александр. - Земля моих родителей. Моих дедов и прадедов. Почему я должен куда-то уезжать?Никто бы здесь не остался, если бы не верил в то, что мы победим, что война закончится нашей победой".

Валери Гориа, Euronews:

"Хотя те немногие люди, которые решили остаться в селах, расположенных вблизи линии фронта, уверены в своей армии, ситуация остается напряженной, о чем свидетельствуют взрывы. И украинские военные готовятся к любым попыткам россиян захватить эту территорию".

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