Хавьер Милей везде поспел

Визит Хавьера Милея в Рим, на церемонию канонизации первой аргентинской святой, предоставил ему возможность встретиться с премьер-министром Джорджей Мелони. Эта поездка - часть первого зарубежного турне президента, в ходе которого он посетил Израиль, а затем Италию.

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Папа Римский Франциск и президент Аргентины Хавьер Милей впервые встретились в воскресенье в Ватикане, на церемонии канонизации аргентинской святой Мамы Антулы. Пожав друг другу руки и обнявшись, они показали миру, что их отношения улучшились (у многих в памяти нападки ультралиберального президента на земляка-понтифика).

Частная аудиенция президента Аргентины и главы Римско-католической церкви в понедельник утром была воспринята как способ восстановить напряжённые отношения. У них разные взгляды на то, как искоренить бедность в родной стране; лишь недавно Хавьер Милей пригласил папу Франциска посетить Аргентину.

Президент Аргентины на частной аудиенции у папы Франциска, Ватикан, 12 февраля 2024 г. Vatican Media/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Визит Милея в Рим также предоставил ему возможность встретиться с премьер-министром Джорджей Мелонив Палаццо Киджи, - передаёт из Рима специальный корреспондент Euronews Джорджа Орланди. - Поездка - часть первого зарубежного турне президента, в ходе которого он посетил Израиль, а затем Италию. Президент Аргентины стал заметной фигурой праворадикального политического фронта Южной Америки. Мелони стала одной из первых европейских лидеров, кто поздравил Милея с избранием, у них схожие политические взгляды".

Но самое главное, их встреча в Риме поможет Милею наладить новое стратегическое партнерство в Европе, отмечают наблюдатели, а также укрепить дипломатические связи и содействовать сотрудничеству по ключевым вопросам.