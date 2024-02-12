Политика снова стала главной темой масленичных парадов в Германии, а героями костюмированных шествий - президенты Украины и России, бывший глава Белого дома и немецкие политики. В Венеции завершаются приготовления к Жирному вторнику и традиционному конкурсу на самые красивые костюмы.
Политика снова стала главной темой масленичных парадов в Германии. Сотни тысяч местных жителей и туристов собрались в Кёльне, Дюссельдорфе, Майнце и других городах западной Германии, чтобы принять участие в кульминации карнавальных торжеств.
Как и каждый год главными героями костюмированных шествий и платформ стали президенты Украины и России, бывший президент США, немецкие политики. В этом году украинский президент Владимир Зеленский проехал по улицам Кёльна в образе Гамлета с натовской каской вместо черепа в руке. “Быть или быть НАТО” - так озаглавили композицию организаторы.
В Дюссельдорфе участники карнавала изобразили Дональда Трампа, наносящего удар ножом в спину украинскому солдату, что отсылает к отказу части республиканцев продолжать помогать Украине. На другой карнавальной платформе экс-президент и кандидат в президенты держал в руках ножницы и флаг США, вырезанный в форме свастики.
В Майнце, в розовом автомобиле Барби и Кена, президент России стоял позади сопредседателей двух немецких партий: ультраправой "Альтернатива для Германии" и недавно созданной "Альянс Сары Вагенкнехт", которые критикуют санкции против РФ и выступают против поставок оружия на Украину.
Досталось и непопулярному правительству Олафа Шольца: самого канцлера изобразили с дырой во лбу, а его министра иностранных дел Анналену Баербок - слоном в фарфоровой лавке.
В Венеции карнавал также подходит к концу. Завершаются приготовления к Жирному вторнику и традиционному конкурсу на самые красивые костюмы.
Конкурс проходит на площади Сан-Марко. Участники со всего мира приезжают, чтобы продемонстрировать фантастические наряды, на создание которых у них ушли месяцы. Некоторые берут костюмы напрокат, раскошеливаясь на сумму от 200 до 1000 евро за день.
В прошлом году победительницей стала француженка. Французская община широко представлена на карнавале в Венеции. Некоторые настолько влюбились в город на лагуне, что решили поселиться здесь как, например, Флоранс Асо - зарабатывающая на жизнь организацией костюмированных вечеринок в местных дворцах.
В Португалии ряд карнавалльных парадов пришлось отменить из-за плохой погоды. Но в Торриш-Ведраш, недалеко от Лиссабона, шествие всё же состоялось, и сотни людей в костюмах и масках устроили ажиотаж на улицах города.