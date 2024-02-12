By Euronews и EBU, AP

Политика снова стала главной темой масленичных парадов в Германии, а героями костюмированных шествий - президенты Украины и России, бывший глава Белого дома и немецкие политики. В Венеции завершаются приготовления к Жирному вторнику и традиционному конкурсу на самые красивые костюмы.

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Политика снова стала главной темой масленичных парадов в Германии. Сотни тысяч местных жителей и туристов собрались в Кёльне, Дюссельдорфе, Майнце и других городах западной Германии, чтобы принять участие в кульминации карнавальных торжеств.

Как и каждый год главными героями костюмированных шествий и платформ стали президенты Украины и России, бывший президент США, немецкие политики. В этом году украинский президент Владимир Зеленский проехал по улицам Кёльна в образе Гамлета с натовской каской вместо черепа в руке. “Быть или быть НАТО” - так озаглавили композицию организаторы.

В Дюссельдорфе участники карнавала изобразили Дональда Трампа, наносящего удар ножом в спину украинскому солдату, что отсылает к отказу части республиканцев продолжать помогать Украине. На другой карнавальной платформе экс-президент и кандидат в президенты держал в руках ножницы и флаг США, вырезанный в форме свастики.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп с флагом США, вырезанным в форме нацистской свастики, в Дюссельдорфе, 12 февраля 2024 г. Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В Майнце, в розовом автомобиле Барби и Кена, президент России стоял позади сопредседателей двух немецких партий: ультраправой "Альтернатива для Германии" и недавно созданной "Альянс Сары Вагенкнехт", которые критикуют санкции против РФ и выступают против поставок оружия на Украину.

Досталось и непопулярному правительству Олафа Шольца: самого канцлера изобразили с дырой во лбу, а его министра иностранных дел Анналену Баербок - слоном в фарфоровой лавке.

В Венеции карнавал также подходит к концу. Завершаются приготовления к Жирному вторнику и традиционному конкурсу на самые красивые костюмы.

Конкурс проходит на площади Сан-Марко. Участники со всего мира приезжают, чтобы продемонстрировать фантастические наряды, на создание которых у них ушли месяцы. Некоторые берут костюмы напрокат, раскошеливаясь на сумму от 200 до 1000 евро за день.

Мужчина в маске с копией книги "Миллион" - отчета о путешествиях Марко Поло по Азии на карнавале в Венеции, 28 января 2024 г. Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В прошлом году победительницей стала француженка. Французская община широко представлена на карнавале в Венеции. Некоторые настолько влюбились в город на лагуне, что решили поселиться здесь как, например, Флоранс Асо - зарабатывающая на жизнь организацией костюмированных вечеринок в местных дворцах.

В Португалии ряд карнавалльных парадов пришлось отменить из-за плохой погоды. Но в Торриш-Ведраш, недалеко от Лиссабона, шествие всё же состоялось, и сотни людей в костюмах и масках устроили ажиотаж на улицах города.