Израиль показал туннель ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе

By Euronews

Израильские военные продемонстрировали иностранным журналистам разветвленную сеть туннелей ХАМАС под главной штаб-квартирой БАПОР в Газе. Глава агентства заявил, что не подтверждает эти сведения

РЕКЛАМА

Израильские военные заявляют, что обнаружили туннель военной разведки радикального движения ХАМАС под штаб-квартирой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

"В течение последних двух недель силы ЦАХАЛ и Службы общей безопасности проводили целенаправленные рейды на террористические объекты в северной и центральной частях сектора Газа, - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ. - Военные действовали в районах Шати и Тель-эль-Хава на севере сектора Газа и в ходе операции уничтожили около 120 террористов ХАМАС и 20 террористических объектов. Руководствуясь разведданными, силовики прибыли к шахте туннеля возле школы БАПОР. Шахта вела в подземный террористический туннель, который использовался военной разведкой ХАМАС и проходил под зданием, которое является штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа".

По данным израильских военных, длина туннеля составляла 700 метров, он пролегал на глубине 18 метров и был оборудован несколькими взрывозащитными дверями. Как сообщается, силовики обнаружили внутри туннеля электрическую инфраструктуру, соединенную со штаб-квартирой БАПОР, под которой находился подземный туннель, "что указывает на то, что объекты БАПОР снабжали туннель электроэнергией".

"После этого и на основе предварительной разведывательной информации силовики провели целенаправленный рейд на штаб-квартиру БАПОР, в которой расположены офисы различных гуманитарных и международных организаций, - отмечается в сообщении. - В комнатах этого здания было обнаружено большое количество оружия, включая винтовки, боеприпасы, гранаты и взрывчатку. Документы, обнаруженные в офисах должностных лиц БАПОР, подтвердили, что эти помещения использовались террористами ХАМАС".

Израильский солдат около входа в туннель Сергей Гриц/AP

Пресс-служба ЦАХАЛ продемонстрировала туннель журналистам, хотя это и нельзя считать окончательным доказательством того, что боевики ХАМАС там действовали.

БАПОР не подтверждает информацию о туннеле

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что не может подтвердить распространенную ЦАХАЛ информацию: "Мы не можем подтвердить сведения израильской стороны о существовании какого-либо туннеля под штаб-квартирой агентства ООН, расположенной в городе Газа. Сотрудники БАПОР покинули здание штаб-квартиры агентства 12 октября. Мы не можем знать, что сейчас под ним находится".

Недавние обвинения Израиля в том, что десяток сотрудников агентства участвовали в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября, ввергли БАПОР в кризис, заставив основные страны-доноры приостановить финансирование, а также провести двойное расследование.

Израиль готовит наступление на "последний оплот ХАМАС"

Израильское руководство по-прежнему намерено полностью уничтожить ХАМАС, но на страну оказывается все более сильное международное давление. В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у ЦАХАЛ есть не более месяца, чтобы провести наземную операцию в Рафахе. По словам премьера, она должна быть завершена до начала священного для мусульман месяца Рамадан 10 марта.

Палестинские женщины оплакивают погибших в Рафахе Сергей Гриц/AP

Пока неясно, есть ли у ЦАХАЛ твердый план операций внутри города, который переполнен беженцами. По оценкам ООН, сейчас там находятся 1,4 миллиона человек, что составляет примерно половину населения сектора. Ранее Нетаньяху распорядился разработать план эвакуации этих людей, но гуманитарные организации подчеркивают, что им некуда идти.

В субботу в результате израильских авиаударов по Рафаху там погибли по меньшей мере 44 палестинца, в том числе более 10 детей.