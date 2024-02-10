Байден и Шольц призвали Конгресс США возобновить помощь Украине

By Euronews

Байден и Шольц призвали Конгресс США возобновить помощь Киеву. "Без поддержки Соединенных Штатов и европейских государств у Украины нет шансов защитить себя", - заявил американский президент

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Президент США Джо Байден призвал Конгресс утвердить выделение дополнительной помощи Украине и подчеркнул, что неспособность сделать это он считает преступной халатностью в отношении Киева.

Об этом Байден заявил во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне. Два лидера сосредоточились на обсуждении войны в Украине и операции Израиля в сектора Газа. Шольц также призвал американских законодателей разблокировать помощь, так как поддержка со стороны США, по его словам, незаменима.

На этой неделе американский сенат смог начать работу над более узким пакетом, который будет включать меньшую помощь Украине и Израилю, чем предполагалось изначально, но даже он может не получить достаточной поддержки со стороны республиканцев.

В пятницу представители двух американских партий посетили Киев, где пообещали дальнейшую поддержку оборонительных усилий Украины. Владимир Зеленский, принимавший американцев, назвал это "очень важным сигналом".

Перестановки в руководстве ВСУ

В тот же день украинский президент объявил о дальнейших изменениях в высшем военном руководстве. Он сменил начальника Генштаба - по предложению нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского им назначен Анатолий Баргилевич.

Отстранение от должности бывшего главкома Валерия Залужного давно ожидалось экспертами, но не нашло понимания у многих украинцев. В пятницу в Киеве прошел митинг в знак протеста против его смещения. Протестующие требовали от властей "объяснений", так как, по их мнению, любые личные конфликты - если они действительно существовали - не должны быть причиной для отстранения высшего генерала во время войны.