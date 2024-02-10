By Euronews

Греция присоединилась к космической программе Artemis, направленной на установление постоянного присутствия людей на Луне

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Греция подключилась к американской программе космического сотрудничества Artemis. Соглашение подписал глава греческого МИД Йоргос Герапетритис на церемонии в Вашингтоне, на которой присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон и президент Греческого космического центра Иоаннис Даглис.

Подписание соглашения состоялось в рамках проходящего в американской столице пятого раунда стратегического диалога между Грецией и США. Выступая на церемонии, Герапетритис подчеркнул, что этот диалог "позволяет усилить политику, которая основывается на общих ценностях".

"Очень важно, что мы сегодня подписали эти соглашения Artemis, которые позволят нам объединиться, чтобы сосуществовать не только на Земле, но и в космосе. Это сотрудничество сегодня важно как никогда, и я говорю это, учитывая такие проблемы, как изменение климата, политические вызовы и пандемия, которые угрожают жизни миллионов людей. США и Греция делают все возможное, чтобы способствовать региональной и глобальной стабильности", - сказал глава МИД Греции.

Греция стала 35-й страной, присоединившейся к программе Artemis. В соответствии с ее принципами Соединенные Штаты и Греция "подтвердили свою приверженность общему видению мирного, устойчивого и прозрачного сотрудничества в космическом пространстве".

Программа была официально учреждена в 2017 году при администрации Дональда Трампа, однако многие из её компонентов, такие как космический корабль "Орион", были разработаны во время предыдущей программы "Созвездие" (2005–2010) и после её отмены. Первый запуск "Ориона" и Space Launch System, первоначально планировавшийся на 2016 год, состоялся 16 ноября 2022 года в рамках миссии "Artemis 1". Запуск "Artemis 2" с экипажем запланирован на 2025 год, посадка "Artemis 3" с экипажем на Луну - в 2026-м, стыковка "Artemis 4" с Lunar Gateway - в 2028 году, а затем планируются ежегодные посадки на Луну.