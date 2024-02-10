Нидерланды сократят число иностранных студентов

By Euronews

Университеты Нидерландов разработали план по сокращению числа иностранных студентов

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14 голландских университетов, входящих в ассоциацию UNL, работают над программой по значительному сокращению числа иностранных студентов - в пользу молодых голландцев.

Нидерланды очень популярны среди иностранцев, их число за последнее десятилетие выросло в три раза. Многие университеты работают почти исключительно с ориентацией на международный рынок труда. В то же время, по статистике, почти треть иностранцев после получения диплома предпочитает остаться и работать в Нидерландах. Из-за этого молодые голландцы испытывают трудности как в поиске места обучения, так и в поиске работы после получения образования.

Правые политики разных стран уже давно указывают на "вытеснение" европейцев и говорят о необходимости принять меры. UNL намерена пойти на такой шаг не в последнюю очередь для того, чтобы сохранить голландский язык в системе образования, в которой уже в основном доминирует английский.

С другой стороны, каждый иностранный студент приносит десятки тысяч евро в год. Поэтому план все еще обсуждается и, если будет принят, вступит в силу не ранее 2025-26 года.