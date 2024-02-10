EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Россия ударила по Харькову: 7 погибших, в одном из домов сгорела семья из 5 человек

Пожар в Харькове
Пожар в Харькове Авторское право Andrii Marienko/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

По меньшей мере 7 человек стали жертвами российского удара по Харькову

РЕКЛАМА

Украина в ночь на субботу подверглась новому российскому обстрелу.

В Харькове погибла семья из 5 человек: муж с женой и трое детей - мальчики 4 и 7 лет и их 7-месячный брат.

Они сгорели в своем доме. Как сообщил представитель местной администрации, тело мужчины было найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.

Возгорание в жилом секторе произошло после того, как российские дроны атаковали нефтебазу. Произошла утечка топлива. Оно загорелось. Пламя охватило 14 домов. 

Были эвакуированы около 50 человек. К ликвидации последствий обстрелов в целом привлечено более 200 спасателей.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Война в Украине: карта боевых действий от 8 февраля 2024

Финны готовятся ко второму туру президентских выборов

Путин: США "должны прекратить поставки оружия" Украине и призвать Киев к мирным переговорам

Россия Харьков Украина Война в Украине