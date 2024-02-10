Россия ударила по Харькову: 7 погибших, в одном из домов сгорела семья из 5 человек

By Euronews

По меньшей мере 7 человек стали жертвами российского удара по Харькову

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Украина в ночь на субботу подверглась новому российскому обстрелу.

В Харькове погибла семья из 5 человек: муж с женой и трое детей - мальчики 4 и 7 лет и их 7-месячный брат.

Они сгорели в своем доме. Как сообщил представитель местной администрации, тело мужчины было найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.

Возгорание в жилом секторе произошло после того, как российские дроны атаковали нефтебазу. Произошла утечка топлива. Оно загорелось. Пламя охватило 14 домов.

Были эвакуированы около 50 человек. К ликвидации последствий обстрелов в целом привлечено более 200 спасателей.