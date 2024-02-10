By Euronews

Швеция направляет войска в Латвию - они станут частью первой линии обороны от потенциального российского вторжения

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Силы НАТО готовят лагерь для размещения шведских войск в Латвии. Швеция, еще не оформившая свое членство в альянсе, уже начинает активно действовать в рамках организации.

Стокгольм отправит механизированное подразделение размером с батальон для участия в "Усиленном передовом присутствии" НАТО: это многонациональная оперативная группа под руководством Канады, которая должна стать первой линией обороны против возможного вторжения России в страны Балтии. Шведский батальон будет размещаться там в 6-месячной ротации с аналогичным по численности датским подразделением.

Швеция уже является полноправным участником маневров НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник 2024"), крупнейших со времен холодной войны. Они проводятся в разных странах альянса. Участвуют в них и морские пехотинцы США, которые оттачивают навыки катания на лыжах в Северной Норвегии.

Учения, официально начавшиеся 22 января, продлятся до мая. Участие в них примут 90 тысяч военнослужащих.