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Грета Тунберг вышла на протест против строительства автотрассы во Франции

Грета Тунберг в кругу единомышленников
Грета Тунберг в кругу единомышленников Авторское право Fred Scheiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Грета Тунберг считает, что проектам, наносящим вред природе, пора положить конец

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Активистка движения за сохранение климата Грета Тунберг в субботу присоединилась к акции протеста против строительства автомагистрали во Франции. В составе международной делегации она прибыла на место манифестации около Тулузы, на юго-западе страны.

"Мы здесь в знак солидарности с теми, кто противостоит этому проекту и этому безумию, - заявила Тунберг. - Этот проект не только уничтожит природу и бесценные земли, но и запрёт нас в токсичной системе, основанной на эксплуатации, добыче и загрязнении. Этому необходимо положить конец".

Получив информацию о визите, префект департамента Мишель Вильбуа заявил, что экоактивистка без проблем пешком попадет на лесную территорию, где проводится демонстрация. Но напомнил, что любые акции протеста на дорогах общего пользования запрещены по закону.

И это подтвердила французская полиция - в нескольких сотнях метров от места проведения манифестации с участием зарубежных активистов, там, где протестующие разбили палатки на будущей строительной площадке, она применила для их разгона слезоточивый газ.

Проект строительства 53-километровой автомагистрали A69, призванной связать разные районы сельской местности, разделяет политические круги и активно оспаривается экологическими активистами, которые в последние месяцы неоднократно проводили манифестации.

Правительство намерено завершить проект A69, который сократит время в пути между Тулузой и Кастром на 20 минут и должен быть открыт в 2025 году.

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