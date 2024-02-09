Протесты фермеров в Италии: мнения разделились

Протестующие итальянские фермеры направились на тракторах в центр Рима. Их движение расколото: у разных групп разные приоритеты, но главная цель - привлечь внимание правительства.

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Сотни фермеров со своими тракторами, собравшиеся несколько дней назад на окраине Рима, решили в пятницу наконец войти в столицу и направились к центру города, чтобы выразить свой протест против безразличия, по их словам, правительства к проблемам сельскохозяйственного сектора. Фермеры требуют, чтобы были приняты меры по его поддержке . и отсутствия внимания правительства и мер по поддержке сельскохозяйственного бизнеса в Италии.

После недельного митинга с участием примерно 250 тракторов на Виа Номентана к северу от Рима небольшая группа фермеров решила отправиться в сторону исторического центра и мирно добралась до Колизея на пяти тракторах в сопровождении полицейских патрулей.

Фермеры уже несколько дней мирно протестуют по всей Италии, главным образом выражая свое недовольство отсутствием внимания со стороны министра сельского хозяйства.

"Это непросто, — сказал фермер Элиа Форнаи. - Если министр прислушается к нам – а мы надеемся, что он это сделает – это создаст прецедент в истории".

Фермеры также протестуют против непомерно высоких производственных затрат и налогов, низких доходов и стремительного роста цен на дизельное топливо.

Эта акция последовала за аналогичными акциями, проведенными в последние недели во Франции, Польше, Греции и других странах-членах ЕС.

В Испании тысячи фермеров на тракторах блокировали автомагистрали и некоторые городские улицы в пятницу, четвертый день подряд протестуя против сельскохозяйственной политики Европейского Союза.

Джорджия Орланди, Euronews:.

"Очевидно, что движение очень разделено внутри себя: разные фронты и разные группы хотят разных вещей. Ясно то, что все эти действия направлены на то, чтобы подтолкнуть правительство к тому, чтобы оно прислушивалось к тому, что говорят эти фермеры, и отвечало на их запросы. ... И, по сути, они также заявили, что не остановятся, пока не получат то, что хотят".