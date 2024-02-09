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Джо Байден утверждает, что у него все в порядке с памятью

"Моя память в порядке" - Джо Байден
"Моя память в порядке" - Джо Байден Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Джо Байден утверждает, что у него с памятью все в порядке, хотя многие считают, что не все, и даже спецпрокурор называет его "пожилым человеком с проблемами с памятью"

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Президент США Джо Байден возмутился из-за слов спецпрокурора Роберта Хёра, который назвал его "пожилым человеком с проблемами с памятью", и заверил, что с его памятью "все хорошо".

Ранее стало известно, что Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленное в ходе прокурорского расследования. Нарушения назвали "невинной ошибкой".

Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо. В последние дни проблемы с памятью действующего президента США наблюдаются часто: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников.

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