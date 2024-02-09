Бронзовый Коби Брайант встал перед ареной "Лейкерс"

Перед ареной "Лос-Анджелес Лейкерс" установили памятник Коби Брайанту. Один из лучших игроков в истории НБА провел за команду 20 сезонов. Он погиб в 2020 году.

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Коби Брайант уходит с площадки, подняв указательный палец в знак триумфа. Только что он набрал 81 очко в матче 2006 года против "Торонто". Именно этот момент запечатлен в бронзовом памятнике, который установили перед ареной "Лос-Анджелес Лейкерс".

За этот клуб Брайант отыграл 20 сезонов, больше чем кто-либо за одну команду в Национальной баскетбольной ассоциации. Он считается одним из лучших игроков в истории. В его активе пять чемпионских перстней, 18 участией в Матчах всех звезд и два олимпийских "золота".

81 очко за матч, набранное Брайантом в 2006 году, является вторым результатом в НБА. Больше, 100 очков, набрал только Уилт Чемберлен.

Брайант завершил карьеру в 2016 году, а в 2020-м он вместе с дочерью погиб в крушении вертолета.

Отлитый в бронзе Брайант присоединяется к другим легендам "Лейкерс", статуи которых уже находятся возле стадиона, таким как Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар и Шакил о'Нил.