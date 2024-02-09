"Военный Шенген" трёх стран

By Euronews

Польша, Германия и Нидерланды подписали договор, упрощающий процедуры мобильности войск и доставку помощи Украине.

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На прошлой неделе Польша присоединилась к так называемому "военному Шенгенскому соглашению" — европейской инициативе по упрощению процедур мобильности войск внутри государств, подписавших этот договор.

Данная инициатива поможет, с одной стороны, обеспечить коридор помощи для Украины, а с другой, если возникнет необходимость, — помощь и поддержку восточному флангу НАТО.

"Опыт того, что происходит в Украине, полномасштабной войны, того, как важно быстро перебрасывать войска союзников, привел нас к подписанию соглашения о содействии мобильности войск из Польши, Федеративной Республики Германия и Королевства Нидерландов, на территории наших стран. Невозможно оставаться равнодушным к тому, что пережили украинцы. Если мы хотим иметь силу в рамках альянса, то мобильность альянса является самой важной вещью - мобильность наших армий между нами и для нас", — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Соглашение подписали три страны - Польша, Германия и Нидерланды. Это практическое решение для стран также рассматривается как жест поддержки Украины, помощь которой также сможет поступать по "военному Шенгену".

"Это следующий шаг в интеграции, и в условиях растущих геополитических задач, которые мы наблюдаем в мире, стало еще важнее обеспечить быструю военную мобильность, бесперебойную логистику. Мы называем это "гармонизированным военным коридором", но вот почему мы решили, что это необходимо: это первый в своем роде коридор, и мы очень гордимся тем, что мы, три страны, смогли достичь этого, и все наши три страны очень активно поддерживают Украину - это лишь небольшой пример, но для нас это также символ того, что мы поддерживаем Украину и в этом смысле также вносим свой вклад в защиту Европы", — заявила посол Нидерландов в Польше Дафне Бергсма.

Эксперты признают, что подобные инициативы необходимы, и что для потребностей обороны континента не должно быть никаких препятствий.

"Это механизм, позволяющий быстро и эффективно перебрасывать силы, перебрасывать технику, оборудование, передавать боеприпасы. Любой механизм, устраняющий границы и ограничения, препятствующие быстрому развертыванию вооруженных сил, просто необходим", — говорит эксперт по вопросам безопасности в Stratpoints Foundation Ярослав Kociszewski.

"Такие инициативы, как "военный Шенген", важны для Польши, соседствующей с Россией и Беларусью, во-первых, с точки зрения безопасности, а во-вторых, с точки зрения ее отношений внутри ЕС", — передает из Варшавы корреспондент Euronews Магдалена Ходовник.