ЕС выделяет Мавритании миллионы евро на борьбу с нелегальной миграцией

By Euronews

На борьбу с незаконной перевозкой людей и сдерживание потока нелегальных мигрантов Брюссель предоставит Мавритании пакет помощи в раземер 210 миллионов евро.

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Европейский союз выделяет Мавритании 210 миллионов евро. Средства должны пойти на борьбу с незаконной перевозкой людей и сдерживание потока нелегальных мигрантов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приыбла в столицу Мавритании Нуакшот, чтобы озвучить позицию Брюсселя. Ее сопровождал Педро Санчес, премьер-министр Испании, страны, переживающей миграционный кризис.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:_"Мы являемся свидетелями падения демократических правительств, роста числа террористических атак, увеличения числа беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также усугубления и без того острого кризиса продовольственной безопасности. Нам необходимо работать вместе и использовать комплексную стратегию, если мы хотим ответить на эти вызовы". _

Борьбу с нелегальной миграцией затрудняют проблемы безопасности в регионе Сахель. Нуакшот столкнулся с наплывом мигрантов из-за сложной ситуации в Мали.

Мавритания, приютившая 150 000 беженцев, превращается как в транзитную зону, так и конечный пункт назначения мигрантов.