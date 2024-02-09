Проснувшийся вулкан лишил отопления жителей юго-запада Исландии

Местные власти восстанавливают доступ к геотермальной энергии после того, как потоки лавы проглотили трубопровод с горячей водой.

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Интенсивность извержения вулкана на юго-западе Исландии снизилась, но все лава еще вытекает из отдельных частей трещины, а над участком, где магма смешивалась с подземными водами, поднимется огромный шлейф пара.

Несколько населенных пунктов на полуострове Рейкьянес лишились доступа к горячей воде и отоплению после того, как потоки лавы поглотили инфраструктуру геотермальной станции. Температура воздуха на улице составляет -4 градуса Цельсия. Люди стояли в очередях в магазинах, чтобы купить электрические обогреватели.

Местные власти призвали население экономить электричество и ограничиться одним обогревателем на каждый дом.

В пятницу утром бывший президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримссон, который сегодня занимается геотермальными разработками, сообщил, что доступ к геотермальной энергии должен быть восстановлен в ближайшее время благодаря усилиям местных инженеров и строителей.

Последние извержения в регионе длились по несколько дней, президент Исландии Гудни Тх. Йоханнессон заявил о начале "сложного периода потрясений" на полуострове Рейкьянес, который является одним из самых густонаселенных районов Исландии.

Ученые говорят о новом цикле вулканической активности в Исландии после затишья в 800 лет.