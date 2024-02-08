By Euronews

ЦИК не зарегистрировал Надеждина в качестве кандидата на выборы

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ЦИК признал недостаточным число подписей, собранных Борисом Надеждиным и не зарегистрировал его в качестве кандидата на выборы президента РФ.

Надежин заявил, что обратится в суд, а также попросил отложить решение о его допуске до 10 февраля.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что 9147 подписей признаны недействительными. Проверены 60 тысяч подписей из представленных 104 734.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта.

Борис Надеждин — единственный политик, выступивший против войны, из пожелавших принять участие в президентской кампании.