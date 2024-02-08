Израиль расширяет операцию ЦАХАЛ на юге сектора Газа

Нетаньяху назвал требования ХАМАС "безумными". Переговоры с посредниками продолжаются в Каире.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал требования ХАМАС "безумными" и заявил, что не примет соглашение, которое оставит за группировкой полный или частичный контроль над сектором Газа. По словам Нетаньяху, военное давление — лучший способ освободить заложников.

"Капитуляция перед безумными требованиями ХАМАС не только не приведет к освобождению похищенных, но и спровоцирует новую бойню" — сказал Нетаньяху.

Глава правительства также сообщил, что армия получила приказ о расширении операции в городе Рафах на юге Сектора Газа на границе с Египтом.

"Мы на пути к полной победе, победа в наших руках, это не вопрос лет или десятков лет, это вопрос месяцев. ЦАХАЛ творит чудеса и планомерно продвигается вперед, чтобы достичь всех целей войны, которые мы, на политическом уровне, от него требовали: уничтожение ХАМАС, освобождение всех заложников и обещание, что Газа не будет представлять угрозу для Израиля", — заявил Нетаньяху.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приверженности Вашингтона к поиску дипломатического пути решения конфликта. Он выразил поддержку Израилю, но при этом назвал меры по защите гражданского населения в секторе Газа недостаточными. По словам Блинкена, ежедневное число жертв операций ЦАХАЛ остается слишком высоким.

"Ответ ХАМАСа содержит неприемлемые условия, но мы думаем, что он также оставляет пространство для возможного к соглашения, и мы будем неустанно работать, чтобы этого достичь", — заявил Энтони Блинкен.

В четверг делегация ХАМАС проводит переговоры с посредниками в Каире.

Египет призвал обе стороны палестино-израильского конфликта "проявить необходимую гибкость".