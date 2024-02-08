В Гааге приветствовали Армению как полноправного члена МУС

By Euronews

В Гааге состоялась торжественная церемония в ходе которой приветствовали Армению в качестве полноправного члена Международного уголовного суда.

РЕКЛАМА

Армения теперь официально является членом Международного уголовного суда. Республика стала 124-м государством-участником, присоединившимся к Римскому статуту и 19-й страной из восточноевропейской группы.

Президент МУС назвал ратификацию парламентом Армении Римского статута важным и смелым решением.

Голосование в законодательном органе состоялось в октябре прошлого года. "За" отдали голоса 58 депутатов от правящей партии, 25 депутатов от оппозиции участие в голосовании не принимали.

Против ратификации Арменией документа активно выступала Россия. МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Ранее в Кремле назвали решение армянских властей чрезвычайно враждебным по отношению к России.