Организатор парижских терактов возвращён во французскую тюрьму

By Euronews

Бельгия вернула Салаха Абдеслама Франции. Он вновь оказался в парижской тюрьме. В обеих странах мужчина осуждён по обвинению в терроризме.

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Один из организаторов терактов в Париже в 2015 году Салах Абдеслам переведен из Бельгии обратно во французскую тюрьму, сообщила его адвокат.

В июле 2022 года Абдеслама временно передали Бельгии, так как там проходил судебный процесс по делу о терактах в Брюсселе, где он также был одним из обвиняемых.

После приговора Абдеслам выразил желание отбывать наказание в Бельгии, где проживает его семья, однако французское правительство выступило против.

Абдеслам приговорен судом во Франции к пожизненному заключению по обвинению в организации террористических атак в Париже.

Жертвами серии нападений 13 ноября 2015 года в концертном зале "Батаклан", на стадионе "Стад-де-Франс" и террасах нескольких ресторанов французской столицы стали 130 человек.