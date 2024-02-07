Чудеса дизайна Катара не ограничены небоскрёбами Дохи. Особый вклад в архитектуру вносят мечети с уникальным дизайном и исторические дома, рассказывающие раннюю историю страны.

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В этом выпуске команда Qatar 365 путешествовала по городу, чтобы ближе рассмотреть некоторые архитектурные чудеса Катара.

Всемирно известный катарский архитектор Ибрагим Аль-Джайда рассказал Ааделю Халиму, что гордится своей работой, которая способствовала модернизации города. Он поделился своими размышлениями об эволюции архитектурной идентичности Катара за последние 20 лет, делая одинаковый акцент как на креативности, так и разнообразии.

В Катаре более 2000 мечетей, которые являются неотъемлемой частью ландшафта. Аадель обнаружил, что некоторые из них уникальны по структуре и придают современную окраску традиционным местам поклонения, таким как мечеть Education City, также известная как «наклонная мечеть», спроектированная Его Превосходительством шейхом Фейсалом бин Кассимом Аль Тани.

Катар — современная страна, где как и прежде чтят наследие и традиции прошлого, как выяснила Лайла Хумайра во время визита в старинную деревню наследия Аль-Райян, принадлежащую Катарскому фонду. Традиционные дома хорошо сохранились, а их уникальные особенности являются свидетельством скромного старта в истории страны.