Нетаньяху отверг план ХАМАС: "Победа уже близка"

By Euronews

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг встречное предложение ХАМАС о прекращении огня, заявил, что Израиль будет воевать "до полной победы", отметив, что она уже близка.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что страна будет вести войну с ХАМАС до "полной победы", отвергнув таким образом встречное предложение палестинской группировки о прекращении огня.

Уступка требованиям ХАМАС, сказал Нетаньяху, может привести к "катастрофе".

"Мы на пути к полной победе. Она уже близка. Это не вопрос нескольких лет. Это вопрос нескольких месяцев", - подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, ЦАХАЛ планомерно выполняет поставленные перед военными задачи: ликвидация ХАМАС, освобождение заложников, гарантии того, что Газа больше не будет представлять опасности для Израиля.

Госсекретаря США Энтони Блинкенапроинформировали о планах Армии обороны Израиля расширить в ближайшие недели наземную операцию на город Рафах на юге Газы. Сообщается, что Блинкен выразил обеспокоенность по поводу большого числа жертв среди гражданского населения.

Группировка ХАМАС в ответ на парижскую инициативу, поддержанную представителями Египта, Катара, США и Израиля, предложила план прекращения огня на 135 дней, в течение которых боевики готовы освободить всех заложников в обмен на 1 500 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, и полный вывод войск Израиля из Газы.