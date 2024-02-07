Граждане Азербайджана выбирают президента

By Euronews

В Азербайджане проходят досрочные президентские выборы. Их результаты наблюдатели считают предсказуемыми, поскольку конкурентов у Ильхама Алиева нет.

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Граждане Азербайджана голосуют на досрочных президентских выборах. Наблюдатели считают, что с высокой долей вероятности нынешний глава государства Ильхам Алиев, находящийся у власти с 2003 года, будет переизбран на новый срок.

Популярность Алиева среди азербайджанцев возросла после того, как страна добилась полного контроля над Карабахом. Оппозиция бойкотировала выборы и назвала их "фарсом".

Азербайджанцы рассказали Euronews о своих ожиданиях:

"Будущее наших детей имеет очень большое значение. Важно, чтобы им жилось лучше, чем сегодня. Поэтому я участвую в выборах. Я уверен, что будущее молодого поколения будет лучше".

"Мир меняется, меняется глобально. Прежде всего я думаю, что эти изменения будут опираться на справедливость. Поскольку справедливость, как я думаю, восторжествовала у нас в республике, мы смогли вернуть то, что нам принадлежало, я надеюсь, что после этого всё будет строиться на этом".

"Я надеюсь, что гражданское общество станет сильнее. Надеюсь, все будут счастливы".

На президентское кресло помимо Алиева, претендуют еще шесть кандидатов. Наблюдатели не считают их реальными конкурентами Алиева, поскольку все они - провластные политики. Бойкотировавшая выборы оппозиция ранее заявила, что надежды на демократические выборы нет, как и не было времени, чтобы к ним подготовиться. Выборы проходят и на территории Нагорного Карабаха, откуда осенью прошлого года после военной кампании Баку бежали более ста тысяч армян.

Анна Гудушаури, Euronews:"О досрочных выборах было объявлено в декабре прошлого года, как раз в то время, когда Армения и Азербайджан объявили о своих первых совместных шагах к примирению после многолетней войны. Изначально голосование должно было состояться в апреле 2025 года".