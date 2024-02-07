By Euronews

Ильхам Алиев лидирует на досрочных выборах президента Азербайджана, набирая, по данным различных экзитполов, от 92,4% до 93,9% голосов.

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Ильхам Алиев лидирует на досрочных выборах президента Азербайджана, набирая, по данным различных экзитполов, от 92,4% до 93,9% голосов. Алиев бессменно руководит страной с 2003 года. Его популярность среди азербайджанцев возросла после того, как страна добилась полного контроля над Карабахом.

На президентское кресло помимо Алиева, претендовали еще шесть кандидатов. Однако наблюдатели не считают их реальными конкурентами Алиева, поскольку все они - провластные политики.

Бойкотировавшая выборы оппозиция ранее заявила, что надежды на демократические выборы нет, как и не было времени, чтобы к ним подготовиться. Оппозиция назвала выборы "фарсом".

Голосование на выборах состоялось и на территории Нагорного Карабаха, откуда осенью прошлого года после военной кампании Баку бежали более ста тысяч армян.