За кулисами наиболее известного турнира по гольфу в Марокко на Кубок Короля Хасана II

В этом эпизоде Spotlight мы отправимся за кулисы гольф-клуба Royal Golf Dar Es Salam в преддверии предстоящих турниров на Кубок Короля Хасана II и Кубок Лаллы Мерьем, двух самых престижных гольф-событий в Марокко, которые пройдут с 19 по 24 февраля 2024 года.

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Турнир на Кубок Короля Хасана II примечателен тем, что объединяет мужские и женские титулы в рамках PGA Champions Tour и Ladies European Tour соответственно. В этом эпизоде мы услышим четырёх представителей гольф-сцены Марокко, включая звезду гольфа Маху Хаддиуи, которая расскажет о прогрессе женского гольфа в Марокко и о том, что лично для неё значит поле Dar Es Salam.

К Хаддиуи присоединятся официальный фотограф Карим Тибари и директор Школы архитектуры Рабата Имане Беннани, чтобы обсудить фотогеничную красоту Рабата с культурной и исторической точек зрения, в пределах старого центра и окружающих достопримечательностей.

В процессе подготовки почвы для самого известного турнира по гольфу в Марокко гринкипер Хаммар Рахиуи также расскажет об особенностях трёх полей Royal Golf Dar Es Salam и девственной красоте природы в этой местности.