США заявили о "необходимых действиях" на Ближнем Востоке

После Саудовской Аравии госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Египет.

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На созванном Россией срочном заседании Совбеза ООН обсуждалась ситуация с ударами коалиции во главе с США по целям, связанным с проиранскими боевиками на Ближнем Востоке.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил о "необходимых и пропорциональных действиях".

"Россия созвала эту встречу под ложным предлогом, что у Соединенных Штатов нет оснований отвечать на нападения, в результате которых погибли американские военнослужащие. Поэтому следует повторить, что действия, предпринятые американскими силами 2 февраля, являются необходимыми и соразмерными, соответствуют международному праву и осуществляют неотъемлемое право Соединенных Штатов на самооборону", — сказал Роберт Вуд.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил США "в дальнейшем разжигании конфликта" на Ближнем Востоке.

“Решительно осуждаем новый вопиющий акт агрессии Соединенных Штатов против суверенных государств, создающий дополнительные риски и повышающий уровень нестабильности в и так уже пылающем регионе", — сказал российский постпред при ООН.

Пятое ближневосточное турне Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в турне по странам Ближнего Востока, уже в пятый раз после нападения боевиков ХАМАС на Израиль и операции ЦАХАЛ в Секторе Газа.

В понедельник он побывал в Саудовской Аравии, во вторник утром прибыл в Египет, и затем посетит Катар, Израиль и оккупированный Западный берег реки Иордан.

По словам американских чиновников, встреча в Египте будет посвящена переговорам о прекращении огня в обмен на освобождение заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

Визит Блинкена проходит на фоне растущей обеспокоенности в Египте по поводу заявленных Израилем намерений распространить боевые действия в Газе на районы на египетской границе, которые переполнены перемещенными палестинцами.

Министр обороны Израиля заявил, что израильское наступление в конечном итоге достигнет города Рафах на египетской границе, где нашли убежище более половины из 2,3 миллиона жителей Газы, которые сейчас живут во все более тяжелых условиях.

Новые удары хуситов и коалиции во главе с США

Мятежники-хуситы во вторник заявили, что запустили ракеты по двум судам в Красном море — американскому и британскому. Военный представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что ударам подверглись суда Star Nasia и Morning Tide, шедшие под флагами Маршалловых островов и Барбадоса. Пострадавших нет.

Центральное командование вооруженных сил США сообщило об уничтожении в Красном море двух беспилотных катеров хуситов, оснащенных взрывчаткой.