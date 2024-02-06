By Euronews

В то время как во Франции фермеры приостановили протесты, в Испании и Болгарии аграрии продолжают выходить на улицы. Демонстранты намерены добиться тех же уступок от властей, что и их французские коллеги.

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Несмотря на уступки Брюсселя и правительств некоторых стран, протесты фермеров в некоторых странах ЕС продолжаются. В Болгарии аграрии возмущены, как они утверждают, отсутствием поддержки государства на фоне роста издержек и низких цен на свою продукцию. Они также недовольны обременительными экологическими нормами ЕС.

Иво Вячев, фермер:"Мы выходим на улицы из-за пресловутых требований "зеленого курса", которые ограничивают нас в работе. Мы просто не можем работать в данный момент. Есть поля, которые мы еще не вспахали, потому что нам запретили это делать до конца февраля. Мы продаем по тем же ценам, что и 10 лет назад. Цены на удобрения и топливо выросли в разы. Так что овощеводство, животноводство, производство зерна сейчас находятся в коме".

Протесты против аграрной политики ЕС набирают силу в Испании, где демонстранты заблокировали дороги в разных частях страны. В то же время в соседней Франции фермеры приостановили свои акции, после того, как правительство объявило о мерах по поддержке сельскохозяйственного сектора. Среди ключевых - разрешение на использование пестицидов и ограничение на импорт иностранной продукции, в основном из-за пределов ЕС. Власти также обещали выделить фермерам финансовую помощь и снизить налоговое бремя.