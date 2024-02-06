Годовщина землетрясения в Турции: тысячи людей все еще живут в контейнерах и палатках

By Euronews

В Турции прошли траурные мероприятия в связи с годовщиной разрушительного землетрясения. Стихия унесла жизни более 53 тысяч человек. В Сирии жертвами землетрясения стали 6 тысяч человек.

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Турция вспоминает жертв землетрясения, произошедшего ровно год назад. Стихия унесла жизни более 53 тысяч человек. Сотни тысяч людей оказались без крыши над головой.

Многие по-прежнему живут в контейнерах и не знают, когда смогут получить жильё. Власти назвали случившееся "катастрофой века". Президент Реджеп Тайип Эрдоган обещал построить жилье в течение года. Но восстановительные работы идут не столь быстрыми темпами.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:"Помимо наших потерь в результате землетрясения, мы будем помнить 6 февраля как дату, когда мы проявили национальную солидарность на фоне стихийных бедствий. Мы становились более сплоченными день ото дня".

Траурные мероприятия в Турции начались в минувшее воскресенье. Люди оплакивают родных и близких. Многие говорят, что Турция заплатила высокую цену за низкое качество строительства жилья в зонах где есть сейсмический риск.

В соседней с Турцией Сирии жертвами землетрясения стали шесть тысяч человек. Агентства по оказанию помощи говорят, что гуманитарная ситуация там намного хуже, чем в Турции.