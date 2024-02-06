Теракт у здания суда в Стамбуле: полиция ведет расследование

By Euronews

По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы у здания суда в Стамбуле. Нападавших убила полиция.

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В Турции начато расследование по делу о теракте у здания суда в Стамбуле. В результате нападения погиб один человек, шестеро ранены. Открывшие стрельбу (мужчина и женщина) убиты полицией.

Власти считают, что злоумышленники были членами запрещенной в Турции "Революционной народно-освободительной партии - фронт".

Рассказывает свидетельница произошедшего:

"Это было около 10.30 или 11.00, я думаю. Я пришла в здание суда по делам. Через 5 минут после того, как я вошла в здание, я услышала выстрелы. Меня охватила паника. Внутри сразу же раздались предупреждения. В здании был застрелен полицейский. Нам сообщили, что это был теракт. Нас отвели в сторону кафе. Потом я увидела истекающего кровью полицейского. Мы все были в панике и в ужасе разбежались кто куда".