Освобождение израильских заложников: "положительная" реакция ХАМАС

By Euronews

Премьер Катара назвал в целом "положительной" реакцию ХАМАС на проект соглашения об освобождении израильских заложников.

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Премьер Катара назвал в целом "положительной" реакцию ХАМАС на проект соглашения об освобождении израильских заложников. Это заявление Мохаммед бен Абдулрахман бин Джассим Аль Тани сделал на пресс-конференции в рамках визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы получили ответ от ХАМАС на общие рамки соглашения, - сказал Тани. - В их ответе есть некоторые замечания, но в целом он положительный".

Чуть позже ХАМАС подтвердил передачу Катару и Египту ответа относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников. В ХАМАС подтвердили, что позитивно отнеслось к проекту соглашения.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает ответ ХАМАС на соглашение, согласно которому радикалы должны освободить заложников в обмен на длительную паузу в боевых действиях в Газе и освобождение палестинских заключенных.

Блинкен заявил на пресс-конференции в Катаре, что обсудит ответ ХАМАС с израильскими официальными лицами во время завтрашнего визита в страну.

"Предстоит еще много работы, но мы по-прежнему считаем, что соглашение возможно и действительно необходимо", - сказал Блинкен.