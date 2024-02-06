На Калифорнию обрушился мощный ураган

Три человека стали жертвами удара стихии, метеорологи предупреждают о серьезных рисках.

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Не менее трех человек погибли в штате Калифорния в результате экстремальных погодных условий. Метеорологи предупреждают, что интенсивность осадков ослабевает, но риск наводнений и схода грязевых масс сохраняется.

В выходные ураган пронесся по северной части Калифорнии, в результате чего люди погибли из-за упавших деревьев. Атмосферный фронт затем переместился на юг штата. В 10 округах штата объявлен режим ЧП.

В понедельник стихия обрушилась на густонаселенный Лос-Анджелес. Сотни тысяч потребителей были лишены доступа к электроэнергии. Местные власти сообщили о более чем 120 оползнях во время урагана.

"Это был тяжелый день для нашего города, тяжелый день для жителей. И я провела время с нашим начальником пожарной службы, объезжая город и осматривая некоторые из тех разрушений, которые постигли многих домовладельцев и жителей, пострадавших от оползней, вызванных ураганом", — сообщила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

К утру вторника около 30 миллионов человек оказались в зоне риска в Калифорнии, а также в Аризоне и Неваде.