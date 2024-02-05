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Футболиста Дани Алвеса судят в Испании

Барселона, Испания
Барселона, Испания Авторское право Alberto Estevez/AP
By Euronews
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В понедельник в Барселоне начался судебный процесс по делу известного футболиста Дани Алвеса. Его обвиняют в сексуальном насилии. Спортсмену грозит девять лет тюрьмы.

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В Барселоне стартовал судебный процесс над бразильским футболистом Дани Алвесом, трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Бывшего игрока "Барселоны" обвиняют в сексуальном насилии над женщиной в ночь на 30 декабря 2022 года в ночном клубе каталонской столицы.

Спортсмен, неоднократно менявший показания, отрицает свою вину. Прокуратура требует для Алвеса девяти лет лишения свободы и выплаты компенсации в размере 150 тысяч евро.

На время разбирательства спортсмен был заключен под стражу без права выхода под залог. Ожидается, что слушания продлятся до 7 февраля.

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